Gilmour e Spinazzola pronti per sostituire a Empoli Lobotka e Olivera (Sky) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gilmour e Spinazzola pronti per sostituire a Empoli Lobotka e Olivera (Sky) Francesco Modugno in collegamento da Napoli per Sky Sport: Aspettando l’esito degli esami di Lobotka e Olivera, perché è giusto che parlino i referti medici, l’impressione (e qualcosa in più dfi una impressione) è che Conte stavolta sia costretto a cambiare. Avvicendamenti che lo aiuteranno nella gestione togliendogli anche un po’ di imbarazzo. Perché Gilmour ad esempio è un centrocampista che il tecnico ha voluto fortemente, il Napoli ha investito in maniera seria. Conte li ha anche fatti giocare insieme (lui e Lobotka in Coppa Italia). La sensazione, anche più di una sensazione, è che a Empoli Lobotka non ci sarà. Gilmour ha giocato ieri sera con la Scozia contro il Portogallo. È già rientrato a Napoli, se ne valuterà la condizione atletica. Ritmo, intensità, voglia allo scozzese non mancano. Ilnapolista.it - Gilmour e Spinazzola pronti per sostituire a Empoli Lobotka e Olivera (Sky) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per(Sky) Francesco Modugno in collegamento da Napoli per Sky Sport: Aspettando l’esito degli esami di, perché è giusto che parlino i referti medici, l’impressione (e qualcosa in più dfi una impressione) è che Conte stavolta sia costretto a cambiare. Avvicendamenti che lo aiuteranno nella gestione togliendogli anche un po’ di imbarazzo. Perchéad esempio è un centrocampista che il tecnico ha voluto fortemente, il Napoli ha investito in maniera seria. Conte li ha anche fatti giocare insieme (lui ein Coppa Italia). La sensazione, anche più di una sensazione, è che anon ci sarà.ha giocato ieri sera con la Scozia contro il Portogallo. È già rientrato a Napoli, se ne valuterà la condizione atletica. Ritmo, intensità, voglia allo scozzese non mancano.

