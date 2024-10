Ilrestodelcarlino.it - Fiamme, fumo e paura al Gros. Evacuato un intero capannone

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Undeldi Rimini fatto evacuare per un violento incendio divampato nel pomeriggio di ieri. E’ successo attorno alle 17.45 quando è scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto sei squadre dei vigili del fuoco con autoscala e botti. Unasa colonna dinero, visibile anche da grande distanza, si è levata dal tetto del blocco 87, interessato da un incendio sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. Il personale del 115 è quindi salito in cima all’edificio per verificare la situazione. Le, stando a quanto emerso, si sarebbero sprigionate nel piano terra del, che ospita i magazzini di due aziende, una di ricambi per moto e una di abbigliamento. Il blocco è stato immediatamentee le persone che si trovavano all’interno hanno lasciato in sicurezza l’edificio. Per fortuna, non si segnalano casi di intossicazione o ustione.