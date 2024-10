Elezioni regionali, a Castrocaro un aperitivo con la lista “Civici, con De Pascale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La lista civica “Insieme per crescere” organizza giovedì, alle ore 18.30, al bar Pondi di Castrocaro Terme (via Marconi n.74), un aperitivo elettorale con la lista “Civici, con De Pascale”. Sarà l’occasione per dialogare con il candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna Michele Fiumi Forlitoday.it - Elezioni regionali, a Castrocaro un aperitivo con la lista “Civici, con De Pascale” Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lacivica “Insieme per crescere” organizza giovedì, alle ore 18.30, al bar Pondi diTerme (via Marconi n.74), unelettorale con la, con De”. Sarà l’occasione per dialogare con il candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna Michele Fiumi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali, a Castrocaro un aperitivo con la lista “Civici, con De Pascale” - La lista civica “Insieme per crescere” organizza giovedì, alle ore 18.30, al bar Pondi di Castrocaro Terme (via Marconi n.74), un aperitivo elettorale con la lista “Civici, con De Pascale”. Sarà ... (forlitoday.it)

Gessica Allegni è la nuova vicepresidente della Provincia. A Cavallucci la delega alle politiche per la montagna e viabilità - Confermata per Milena Garavini, 57 anni sindaca di Forlimpopoli, la delega alla programmazione scolastica, formazione professionale, fondi europei e assegnata la nuova delega a rappresentare in via pe ... (forlitoday.it)

Elezioni provinciali, Gozzoli e Castagnoli i più votati - Si sono svolte domenica 29 settembre le elezioni provinciali. Essendo la Provincia un ente di secondo livello, si sono recati alle urne a Forlì, in rappresentanza dei 30 Comuni del territorio, 359 ... (corrierecesenate.it)