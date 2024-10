361magazine.com - Caterina Balivo: «I conduttori uomini hanno più facilitazioni»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole della conduttrice, al timone tutti i giorni sulla Rai de “La Volta Buona”, ha parlato della sua carriera in un’intervista a Corriere della Sera. Ricorda anche di un torto subito, probabilmente quando le tolsero 12 anni fa il programma Festa Italiana. Non scende comunque nei dettagli. «Non ci voglio tornare. Anche perché non ci rendiamo conto di vivere in maniera agiata e privilegiata, mentre tanti altri nonla stessa fortuna. Nella conduzione ballo, scherzo, rido, ma di leggerezza non c’è niente. La scialla non la conosco, le cose devo farle bene. Mi chiedo se sia una questione genetica o se c’entrino i miei genitori insegnanti».