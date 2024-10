Dailymilan.it - Calciomercato Milan, serve il dopo Theo Hernandez: dopo Parisi c’è Patrick Dorgu. La trattativa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), la dirigenza rossonera è in cerca del vice: oltre apiace anche. LaNon solo Fabiano, per il vicela dirigenza delha messo nel mirino anche il laterale di proprietà del Lecce, obiettivo dichiarato dai rossoneri da ormai diverse stagioni. Il terzino classe 2004 è sicuramente il giocatore più prezioso del club pugliese e da ormai due stagioni è un grande punto di riferimento non solo per il Lecce, ma anche per il nostro campionato. Geoffrey Moncada ha inserito il giovane danese nella lista dei desideri da diverso tempo, ma adesso la situazione è più calda visto che in casasi sta cercando un vicedi livello, dato che Filippo Terracciano non convince e ha sempre faticato quando è stato schierato.