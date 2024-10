Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze verso l’addio: ecco dove può andare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Calciomercato Milan, l’esterno rossonero Samuel Chukwueze è in uscita dal Diavolo e potrebbe partire già a gennaio: ecco dove può andare “Gente che entra, gente che esce”, questa una famosa citazione del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che risuona anche in casa Milan in questo particolare momento della stagione. Sì, perché se da una parte ci sono diversi profili che sono stati accostati al Milan in entrata (come Skov Olsen o Domenico Berardi) dall’altra c’è movimento anche in uscita. Il candidato numero uno a lasciare il club di via Aldo Rossi in questo momento – come riporta La Gazzetta dello Sport – è sicuramente Samuel Chukwueze, che non sta trovando minutaggio e quando gioca è spesso fuori dagli schemi del tecnico portoghese. ecco che, quindi, il nigeriano – a fronte di un’offerta convincente – dovrebbe dire addio a Rafael Leao e compagni. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze verso l’addio: ecco dove può andare Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), l’esterno rossoneroè in uscita dal Diavolo e potrebbe partire già a gennaio:può“Gente che entra, gente che esce”, questa una famosa citazione del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che risuona anche in casain questo particolare momento della stagione. Sì, perché se da una parte ci sono diversi profili che sono stati accostati alin entrata (come Skov Olsen o Domenico Berardi) dall’altra c’è movimento anche in uscita. Il candidato numero uno a lasciare il club di via Aldo Rossi in questo momento – come riporta La Gazzetta dello Sport – è sicuramente, che non sta trovando minutaggio e quando gioca è spesso fuori dagli schemi del tecnico portoghese.che, quindi, il nigeriano – a fronte di un’offerta convincente – dovrebbe dire addio a Rafael Leao e compagni.

