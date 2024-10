Bully Ray:”Gunther contro Cody Rhodes a Crown Jewel potrebbe finire in un solo modo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cody Rhodes ha fatto notizia in tutto il mondo a causa dell’attacco ricevuto da Kevin Owens a Bad Blood. Anche se sta affrontando problemi con il suo ex amico, ha un grande match in programma a WWE Crown Jewel. Crown Jewel presenterà Cody Rhodes contro Gunther in un incontro singolo per determinare il Campione di Crown Jewel. Con entrambi gli uomini che sono campioni del mondo e al culmine delle loro rispettive carriere, è difficile dire chi potrebbe vincere e chi subirebbe una sconfitta significativa. In una recente edizione del “Busted Open Podcast”, Bully Ray ha commentato il prossimo match a Crown Jewel, affermando che nessuno dei due può ottenere una vittoria pulita. Zonawrestling.net - Bully Ray:”Gunther contro Cody Rhodes a Crown Jewel potrebbe finire in un solo modo” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha fatto notizia in tutto il mondo a causa dell’attacco ricevuto da Kevin Owens a Bad Blood. Anche se sta affrontando problemi con il suo ex amico, ha un grande match in programma a WWEpresenteràin un insingolo per determinare il Campione di. Con entrambi gli uomini che sono campioni del mondo e al culmine delle loro rispettive carriere, è difficile dire chivincere e chi subirebbe una sconfitta significativa. In una recente edizione del “Busted Open Podcast”,Ray ha commentato il prossimo match a, affermando che nessuno dei due può ottenere una vittoria pulita.

