Bomber da 141 gol: Juventus pronta a chiudere a gennaio

Spunta l'ex Serie A per il ruolo di vice Vlahovic che la Juventus intende coprire nel prossimo calciomercato di gennaio La Juventus sarà una delle protagoniste del calciomercato di gennaio. Giuntoli è pronto a consegnare a Thiago Motta un difensore, ovvero il sostituto dell'infortunato Bremer e un attaccante in grado di rimpiazzare Vlahovic ma anche di giocarci assieme. Dusan Vlahovic è legato alla Juventus fino a giugno 2026 (Ansa) – calciomercato.itA tal proposito si continua a fare, seppur non a gran voce, il nome di Luka Jovic. Il connazionale del 9 bianconero è fuori dai piani del Milan e il suo agente, Fali Ramadani che è lo stesso di un certo Federico Chiesa, è da settimane al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Ma dalla Continassa sono usciti pure altri nomi, su tutti quello del francese Kalimuendo in forza al Rennes.

Inter e Juventus fanno spazio : a gennaio via due nuovi acquisti - Inter e Juventus potrebbero decidere a gennaio di fare spazio mandando via due nuovi acquisti: la scelta è stata fatta È già (o sempre) tempo di pensare al calciomercato. it. itInsomma, è tempo dei primi bilanci, di capire cosa è andato bene dopo la sessione estiva di calciomercato e cosa, invece, è da correggere. (Calciomercato.it)

Raspadori alla Juventus : “Più che una semplice idea”. Cosa filtra per gennaio - La trattativa, però, non è affatto semplice. Al momento, dunque, se lo godrà Antonio Conte, che dovrà essere bravo a sfruttarlo al momento giusto. Jack dovrà cogliere le occasioni come fatto ieri in nazionale, così da trascinare il suo Napoli come fatto anche 2 anni fa quando fu chiamato in causa nella storica annata scudetto. (Spazionapoli.it)

Zirkzee alla Juventus a gennaio : “È il profilo perfetto per Thiago Motta” - Certo, non un gioco alla Guardiola perché Thiago Motta è bravo, però, l’abbiamo detto tutti, non è che il Bologna rubasse l’occhio, comunque occupava spesso la metà campo avversaria con tutti gli elementi – le parole dell’ex attaccante a ‘Tuttosport’ – Però, alla Juve, con questi giocatori, uno poteva pensare di vedere qualcosa di più a livello di proposta offensiva, almeno più velocemente. (Calciomercato.it)