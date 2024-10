Blitz Li Bergolis, il fratello del boss Miucci sfugge all'arresto: è latitante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è un tassello vuoto nella tela del maxi-Blitz antimafia ‘Mari e Monti’ che, all’alba di ieri, con 39 arresti eccellenti, ha fatto crollare il ‘fortino’ del clan Li Bergolis a Monte Sant’Angelo.La tessera mancante è Leonardo ‘Dino’ Miucci, fratello di Enzo ‘U criatur’, ritenuto dagli Foggiatoday.it - Blitz Li Bergolis, il fratello del boss Miucci sfugge all'arresto: è latitante Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è un tassello vuoto nella tela del maxi-antimafia ‘Mari e Monti’ che, all’alba di ieri, con 39 arresti eccellenti, ha fatto crollare il ‘fortino’ del clan Lia Monte Sant’Angelo.La tessera mancante è Leonardo ‘Dino’di Enzo ‘U criatur’, ritenuto dagli

Foggia - blitz antimafia : sequestrati beni per 10 milioni di euro a ‘li Bergolis’ - In provincia di Foggia colpita con decine di arresti una banda criminale, il Gip del Tribunale di Bari ha infatti disposto 39 misure cautelari personali e sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘li Bergolis’ e ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. (Lapresse.it)

