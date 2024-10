Blitz della polizia in via del Ronco, i residenti: “Violente liti e sesso a pagamento” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRIESTE - Una violenta lite, che ha coinvolto diversi uomini e donne di origine straniera, ha fatto scattare l’intervento della polizia all’interno di un appartamento in via del Ronco. Come riporta Telequattro, è successo intorno alle 22:45 dello scorso lunedì 14 ottobre, ma non sarebbe la prima Triesteprima.it - Blitz della polizia in via del Ronco, i residenti: “Violente liti e sesso a pagamento” Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TRIESTE - Una violenta lite, che ha coinvolto diversi uomini e donne di origine straniera, ha fatto scattare l’interventoall’interno di un appartamento in via del. Come riporta Telequattro, è successo intorno alle 22:45 dello scorso lunedì 14 ottobre, ma non sarebbe la prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un neurochirurgo fa trapanare il cranio di un paziente alla figlia di 13 anni durante un’operazione : licenziato in tronco e la polizia indaga a tutto campo - Come riporta il giornale Bild, un neurochirurgo austriaco “ha lasciato che la figlia adolescente facesse un foro nel cranio di un paziente“. L’operazione è andata – per fortuna – bene, ma il team chirurgico presente e il medico sono stati subito messi sotto torchio dall’ufficiale del pubblico ministero di Graz per far chiarezza sulla vicenda tutt’altro che professionale. (Ilfattoquotidiano.it)

Bivacco all'ex Ronco Lido - blitz della polizia. Ritrovate anche biciclette rubate - Nel corso del controllo sono state rinvenute nell’area alcune biciclette, attualmente a disposizione per eventuali riconoscimenti da parte della cittadinanza, presso il deposito della Polizia Locale. Gli operatori hanno rilevato la presenza di diversi segni di bivacco, numerosi capi di abbigliamento e materiale vario che comprovava il recente passaggio di molteplici persone. (Ilrestodelcarlino.it)