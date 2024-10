Biennale MArteLive | quarta edizione di #ALTRNTV

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo l’anteprima del 27 settembre all’Angelo Mai con The Heliocentrics e quella del 9 ottobre al Monk con Joshua Idehen, torna – nell’ambito della nuovadella, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa – la rassegna musicale, dal 18 ottobre al 14 dicembre in 9 differenti location di Roma (Monk, Hacienda, Largo Venue, Casale dei Cedrati, Trenta Formiche, Atelier Montez, Alcazar, Angelo Mai, Snodo). La IVdiabbraccia la multiculturalità in tutte le sue diverse angolazioni e si proietta verso una galassia costellata di concerti all’insegna della scoperta e della contaminazione artistica. Un caleidoscopio di sonorità che unisce la tradizione e il folclore alle sperimentazioni più d’avanguardia.