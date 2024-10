Bacoli, bomba sotto auto finanziere: arrestata ex moglie accusata essere mandante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono tre le persone finite in manette, oltre all’autore materiale del gesto, per l’esplosione di una bomba sotto l’auto di un finanziere a Bacoli: l’ex moglie dell’ufficiale accusata di essere la mandante. A un anno esatto dall’arresto di chi materialmente fece esplodere un ordigno nella macchina di un ufficiale della Guardia di Finanza a Bacoli 2anews.it - Bacoli, bomba sotto auto finanziere: arrestata ex moglie accusata essere mandante Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono tre le persone finite in manette, oltre all’re materiale del gesto, per l’esplosione di unal’di un: l’exdell’ufficialedila. A un anno esatto dall’arresto di chi materialmente fece esplodere un ordigno nella macchina di un ufficiale della Guardia di Finanza a

Bacoli : C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima - del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di un soggetto indagato per il tentato omicidio di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. (Puntomagazine.it)