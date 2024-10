Anteprima24.it - Ad «Cimarosa» i grandi: masterclass con Chiesa, Bellini e Rosen

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue settimane ricche di eventi per il Conservatorio «Domenico» di Avellino, diretto da Maria Gabriella Della Sala. Le iniziative spaziano da concerti a, in un programma che coinvolge artisti di fama internazionale, docenti e allievi dell’Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Da mercoledì 16 e fino al 18 ottobre, ad Avellino sarà di scena il Maestro Aron. Il primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano terrà una prestigiosa, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso l’Aula 41 «Bruno Mazzotta». Aronvanta una carriera internazionale che lo ha visto collaborare con le principali orchestre europee, sotto la direzione di nomi illustri come Zubin Metha e Riccardo Chailly. Mercoledì 16 ottobre, alle ore 17:30 nell’Aula Magna «Mario Cesa», si terrà il concerto “Romantic Piano Concert”.