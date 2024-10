"6.000 euro ed entri in Italia": sgominato la "banda dell'invasione", raffica di arresti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 10 gli indagati fermati dalla polizia di Stato di Milano. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Nel mirino tutti uomini di origine egiziana. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno evidenziato la presenza di una cellula milanese inserita in un più ampio network criminale internazionale, con ramificazioni in Egitto, Libia e altri Paesi europei. La cellula operava su ben due fronti: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini di nazionalità egiziana e il connesso esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento. In particolare, gli indagati vantavano specifica esperienza e collegamenti internazionali, tanto dal dare vita a una consolidata rete di contatti tra referenti operanti in Nord Africa e in europa. Liberoquotidiano.it - "6.000 euro ed entri in Italia": sgominato la "banda dell'invasione", raffica di arresti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 10 gli indagati fermati dalla polizia di Stato di Milano. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, favoreggiamento'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo'attività creditizia. Nel mirino tutti uomini di origine egiziana. Le indagini, iniziate nel 2023, hanno evidenziato la presenza di una cellula milanese inserita in un più ampio network criminale internazionale, con ramificazioni in Egitto, Libia e altri Paesipei. La cellula operava su ben due fronti: il favoreggiamento'immigrazione clandestina di cittadini di nazionalità egiziana e il connesso esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento. In particolare, gli indagati vantavano specifica esperienza e collegamenti internazionali, tanto dal dare vita a una consolidata rete di contatti tra referenti operanti in Nord Africa e inpa.

