Volley Serie C. Il derby va a Fucecchio. La Jolly vince in casa (Di martedì 15 ottobre 2024) Un altro fine settimana di Volley di Serie C è stato archiaviato. Vediamo com'è andata per le nostre squadre locali. Partiamo dal girone A con la gara Astra Chiusure Lampo – Montelupo Città della Ceramica finita 3-0. Parziali 25-13; 25-13; 25-23 (arbitro Nannicini). Seconda partita e seconda sconfitta per la Montelupo Città della Ceramica che a Bagno a Ripoli ha dovuto subire la superiorità delle locali dell'Astra che era all'esordio in campionato. Nel primo e nel secondo set il divario è stato netto (25-13; 25-13). A questo punto Niccolò Bardazzi, coach delle montelupine ha saputo motivare le sue allieve che nel terzo set hanno lottato fino in fondo, cedendo solo nella fasi finali per 25-23. La Timenet ha invece osservato il suo turno di riposo. Il derby fra A.p.

