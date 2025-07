Wall Street chiude in calo con i dazi Dj -0,94% Nasdaq -0,92%

Wall Street chiude in calo, refletendo le tensioni sui dazi annunciati da Donald Trump a sette Paesi. I mercati svelano nervosismo e incertezza, con il Dow Jones in calo dello 0,94% a 44.406,36 punti, il Nasdaq che scende dello 0,92% a 20.412,52 punti e l'S&P 500 che perde lo 0,79%, attestandosi a 6.229,98 punti. La cautela prevale tra gli investitori, pronti a seguire gli sviluppi di questa escalation commerciale.

Wall Street chiude in calo, per effetto dei dazi annunciati da Donald Trump a sette Paesi. Il Dow Jones perde lo 0,94% a 44.406,36 punti, il Nasdaq cede lo 0,92% a 20.412,52 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,79% a 6229,98 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street chiude in calo con i dazi, Dj -0,94%, Nasdaq -0,92%

In questa notizia si parla di: wall - street - chiude - calo

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

Le #Borse europee archiviano l’ultima seduta della settimana in territorio negativo in assenza del faro di Wall Street, chiusa per festività . #PiazzaAffari chiude in calo dello 0,8%, con pochi titoli che resistono alle vendite. Euro ancora forte sul dollaro. Vai su X

Avvio di luglio incerto sui mercati, scossi dalle parole di Powell a Sintra e dallo scontro Musk-Trump; i dazi preoccupano l’Eurozona e la legge fiscale Usa frena Wall Street. Milano chiude a -0,58%, con Leonardo in calo del 5% e Mediobanca che cede il 4,2% Vai su Facebook

Wall Street chiude in calo con i dazi, Dj -0,94%, Nasdaq -0,92%; Wall Street chiude in calo con i dazi, Dj -0,94%, Nasdaq -0,92%; Wall Street chiude in calo con i dazi, Dj -0,94%, Nasdaq -0,92%.

Wall Street chiude in calo con i dazi, Dj -0,94%, Nasdaq -0,92% - Wall Street chiude in calo, per effetto dei dazi annunciati da Donald Trump a sette Paesi. Secondo ansa.it

Wall Street apre in calo: Nasdaq perde lo 0,65% - Il segretario al Tesoro prevede annunci imminenti, ma pesano le minacce di nuovi dazi da parte di Trump contro i ... Da borse.it