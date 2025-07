Sinner-Dimitrov | il bulgaro si infortuna e in lacrime esce dal campo Jannik passa ai quarti

Nel cuore di Wimbledon, la seconda settimana si è aperta con emozioni forti e colpi di scena. Jannik Sinner ha affrontato il temuto Dimitrov in un duello acceso, che ha visto il bulgaro uscire dal campo in lacrime a causa di un infortunio. Nonostante la sofferenza, l'azzurro ha saputo cogliere l'opportunità, avanzando ai quarti di finale. Una vittoria che testimonia la sua forza e determinazione nel torneo più prestigioso del tennis.

