Stankovic Brugge squadre ancora lontane! C’è una richiesta dell’Inter che non va bene al club belga! I dettagli

Il trasferimento di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge all’Inter sembra ancora lontano, complicato da richieste non accettate dal club belga. La trattativa, in fase avanzata, rischia di subire ulteriori ostacoli mentre il Brugge cerca di trovare la soluzione migliore per sostituire Ardon Jashari, ormai vicino al Milan. La situazione rimane in bilico, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi concreti e decisivi.

. Il Club Brugges è al lavoro da tempo per il trasferimento di Aleksandar Stankovic, centrocampista figlio d’arte, destinato a sostituire Ardon Jashari, il quale sembra essere diretto verso il Milan. Tuttavia, come rivelato dal quotidiano Nieuwblad, la trattativa tra il club belga e l’ Inter è ancora lontana dal prendere piede a causa di alcune divergenze sulle modalità dell’affare. Secondo quanto riportato, la dirigenza dell’Inter ha fissato il prezzo del cartellino di Stankovic a 10 milioni di euro, cifra che il Bruges non ha ancora accettato pienamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Brugge, squadre ancora lontane! C’è una richiesta dell’Inter che non va bene al club belga! I dettagli

In questa notizia si parla di: club - stankovic - brugge - squadre

Aleksandar Stankovic Inter, Stoccarda pronto all’assalto per il figlio d’arte? Svelato il piano del club nerazzurro - Aleksandar Stankovic, attualmente a Stoccarda, è al centro di rumors inquietanti: l'Inter mira a riportarlo in Italia.

Si scalda la pista Club Brugge per Aleksandar Stankovic Come raccolto da Calciomercato.it, il club belga ha stanziato 6 milioni per il centrocampista classe 2005, ma può alzare offerta per avvicinarsi alle richieste dell’#Inter che punta a mantenerne il controll Vai su Facebook

FLASH – #Jashari vuole solo il #Milan e il club rossonero è pronto al rilancio! Su Stankovic al Brugge… Vai su X

Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo; Report – Club Brugge Signing Inter Milan Youngster Can Put AC Milan Deal For Switzerland Star In Motion; Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo.

Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo - Il figlio d'arte potrebbe salutare nuovamente l'Inter: stavolta a titolo definitivo, ma a una precisa condizione stabilita da Marotta e Ausilio. Lo riporta msn.com

Il Club Brugge su Aleksandar Stankovic per sostituire Jashari: l'intreccio di mercato tra Inter e Milan - La cessione di Jashari al Milan costringerebbe il Brugge a trovare un sostituto: l'obiettivo è il talento dell'Inter. Da msn.com