LIVE Italia-Portogallo 0-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | si riparte! Nessun cambio per ora!

L'eccitazione è alle stelle mentre l’Italia e il Portogallo si sfidano in un emozionante match valido per gli Europei di calcio femminile 2025. Dopo un primo tempo ricco di opportunità e tensione, le squadre tornano in campo con ritmi più contenuti, pronte a scrivere il proprio destino. Restate sintonizzati: la partita è aperta e ogni secondo potrebbe riservare una sorpresa! Per non perdere neanche un momento, clicca qui per aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Partite con ritmi più blandi le due squadre rispetto al primo tempo. Più studio e meno impulsività. 46? Bellissimo filtrante di Di Guglielmo che però non trova Cantore, che forse non pensava potesse arrivare fino a lei. 45? Si riparte! Non ci sono cambi! 22:01 A breve di nuovo le squadre in campo. 21:58 Italia fin qui maggiormente pericolosa rispetto alle avversarie lusitane. Un gol annullato in fuorigioco e una traversa colpita per la formazione di Soncin nei primi 45?. Termina qui il 1° tempo. Italia – Portogallo 0-0. 45? Saranno 2 i minuti di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo 0-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: si riparte! Nessun cambio per ora!

In questa notizia si parla di: italia - diretta - riparte - portogallo

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Ricordando Diogo Jota in un giorno di gloria per lui e per il suo Portogallo. (Link nei commenti). #DiogoJota #selecaoportuguesa #LiverpoolFC - facebook.com Vai su Facebook

Portogallo-Italia oggi agli Europei femminili, dove vederla in TV e streaming: formazioni e canale TV; Nations League, dove vedere Portogallo Danimarca in tv e streaming; Dove vedere Spagna-Olanda in tv oggi: in palio la semifinale di Nations League, diretta gratis.

Italia femminile diretta Europeo: segui la sfida con il Portogallo di oggi - Dopo la vittoria di misura sul Belgio nella prima partita del girone dell'Europeo Femminile, le Azzurre del ct Soncin se la vedranno con il Portogallo, reduce da un 5- Riporta msn.com

LIVE Alle 21 Portogallo-Italia: Soncin sceglie Girelli dal 1'. Azzurre a caccia dei quarti - Dopo il successo al debutto contro il Belgio, le ragazze del ct Soncin cercano un bis che garantirebbe loro la qualificazione alla fase a eliminazione diretta ... Scrive gazzetta.it