Houthi secondo attacco contro una nave nel Mar Rosso | Ci sono feriti e dispersi

Nuovo attacco degli Houthi contro una nave nel Mar Rosso. Dopo aver rivendicato l’affondamento di una nave portarinfuse, il movimento yemenita filo-iraniano ha colpito una nave greca. Secondo quanto reso noto da Reuters, due membri dell’equipaggio sono stati feriti in modo grave, mentre altri due risultano dispersi. Anche in questo caso l’assalto è stato portato a termine con dei droni. In precedenza, come anticipato, gli Houthi avevano messo nel mirino la nave cargo battente bandiera liberiana Magic Seas, di proprietà greca. L’imbarcazione è affondata in seguito a un attacco con imbarcazioni a pilotaggio remoto e missili, che ha innescato un incendio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it