Michael Douglas | Ho smesso di recitare perché non voglio essere uno di quelli che muore sul set Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones

Dopo quasi sessant’anni di intensa attività, Michael Douglas ha deciso di mettere da parte il set per godersi nuovi piaceri come il golf e le riflessioni sulla democrazia americana. La sua scelta di smettere di recitare nasce dal desiderio di non diventare un attore che muore sul set, preferendo ora ammirare la carriera della moglie Catherine Zeta-Jones. Una nuova fase in cui l’esperienza si trasforma in saggezza, arricchita dal tempo libero e dalla famiglia.

«Ho lavorato per quasi sessant'anni senza sosta, ora ho imparato a fermarmi», racconta l'attore. Tra golf, cinema indipendente e le riflessioni sulla democrazia americana, la nuova vita del due volte premio Oscar.

