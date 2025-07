Napoli ecco quando sarà annunciata la campagna abbonamenti | l’indiscrezione

Napoli si prepara a vivere un'altra stagione di emozioni intense: è arrivata l'ora di scoprire quando sarà annunciata la campagna abbonamenti, una notizia che i tifosi aspettano con trepidazione. Dopo aver conquistato il quarto scudetto e aver riempito lo stadio Diego Armando Maradona fino all'orlo, l'entusiasmo è alle stelle. Durante questa estate, il sogno di tornare a sostenere il Napoli in prima fila sta per diventare realtà. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l'angolo!

In arrivo novità importantissime sulla campagna abbonamenti: svelata la data ufficiale. Dopo aver dominato il campionato vincendo il quarto scudetto, l’entusiasmo dei tifosi del Napoli è letteralmente alle stelle. Durante la scorsa stagione lo stadio Diego Armando Maradona è andato molto spesso sold-out: negli ultimi impegni casalinghi trovare il biglietto era una vera e propria impresa. Il sostegno dei tifosi è fondamentale e, proprio per questo motivo, la società ha annunciato una notizia davvero importante sulla campagna abbonamenti per la stagione 20252026. Il Napoli ha rivelato la data in cui verranno comunicate importanti informazioni a riguardo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it