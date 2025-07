Passa la Maturità dopo l’orale rifiutato il preside Rusconi e i dubbi sullo studente | Protesta bizzarra | vi dico io perché l’ha fatta

Il caso di Gianmaria, il 19enne padovano che ha rifiutato l'orale della maturità, ha acceso un dibattito acceso tra presidi, studenti e genitori. La sua protesta bizzarra ha sollevato interrogativi sulla validità delle modalità tradizionali di esame. Mario Rusconi, presidente dell’Anp di Roma, chiarisce perché il ragazzo è stato comunque promosso: la legge e il credito scolastico lo hanno tutelato. Ma cosa ci insegna davvero questa vicenda?

«No, la commissione non poteva bocciarlo». Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp) di Roma, è netto nel commentare il caso ormai noto di Gianmaria, lo studente padovano 19enne che si è presentato alla prova orale della maturità dicendo: «Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere. Arrivederci». Eppure è stato promosso perché il credito scolastico lo permetteva matematicamente. «La maturità si basa su quattro elementi: il credito scolastico del triennio (fino a 40 punti), la prima e la seconda prova scritta (20 punti ciascuna) e il colloquio orale (altri 20 punti). 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: maturità - orale - rusconi - studente

Maturità al via il 18 giugno: cosa sapere su tema di italiano, seconda prova e orale - Il conto alla rovescia per la maturità 2025 è iniziato: il 18 giugno alle 8:30 si apre il sipario sulla prima prova di italiano, un momento cruciale per oltre 524.

Maturità, la ribellione dello studente: “I voti rendono cattivi i compagni, troppa competizione in classe”. La risposta di Rusconi: “Pseudo protesta per comparire sui media, ma i ragazzi hanno bisogno di ascolto” Vai su X

Maturità, la ribellione dello studente: I voti rendono cattivi i compagni, troppa competizione in classe. La risposta di Rusconi: Pseudo protesta per comparire sui media, ma i ragazzi hanno bisogno di ascolto; Passa la Maturità dopo l'orale rifiutato, il preside Rusconi e i dubbi sullo studente: «Protesta bizzarra: vi dico io perché l'ha fatta; Maturità 2025, 34mila studenti romani verso la prima prova: Puniti i responsabili delle occupazioni.