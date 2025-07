Roma doppia delusione per Gasperini | mercato in salita e problemi per il tecnico

Roma vive un momento di grande tensione: tra imprevisti di mercato e difficoltà tecniche, il tecnico Gasperini si trova a dover affrontare una doppia delusione che rischia di compromettere il suo progetto. La campagna acquisti si rivela più complicata del previsto, lasciando il futuro della squadra in bilico. Ma cosa c’è dietro questi ostacoli e quali sono le prossime mosse? Scopriamolo insieme.

Gasperini, arriva una doppia delusione dal mercato: il club giallorosso se ne lascia sfuggire altri due, la situazione è sempre più complessa. Un difensore, un cursore di fascia, un centravanti e possibilmente anche un centrocampista. Se non si tratta di una squadra nuova, poco ci manca. Gian Piero Gasperini è stato chiaro con i Friedkin e con Massara nei vertici di mercato. Ha elencato le priorità assolute sul mercato e spiegato per bene come sia necessario intervenire quanto prima. La squadra giallorossa fin qui non si è mossa a dovere e con il raduno che è ormai tra pochi giorni, di certo c'è che il malumore di Gasperini possa essere evidente.

