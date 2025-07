Wimbledon | Sinner perde i primi due set ma al terzo Dimitrov si ritira Anche Cobolli ai quarti Sonego out

Nel cuore di Wimbledon, la suspense regna sovrana: Sinner, dopo aver perso i primi due set contro Dimitrov, vede il suo cammino proseguire grazie al ritiro dell’avversario. Mentre Cobolli si avvicina ai quarti e Sonego lascia il torneo, il sogno azzurro continua a brillare. La pioggia di emozioni non si ferma, e i nostri protagonisti ci regalano un'altra giornata indimenticabile. E il pubblico rimane con il fiato sospeso, desideroso di scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo.

Grigor Dimitrov domina Jannik Sinner per due set poi è costretto, in lacrime, al ritiro per infortunio. L'azzurro numero uno del mondo, accede ai quarti di finale del torneo di Wimbledon

