Orme Festival 2025 | il sentiero come metafora della vita tra musica cammino e natura

Scopri Orme Festival 2025, un viaggio tra musica, cammino e natura che diventa metafora della vita stessa. Dal 5 al 14 settembre, le meraviglie di Fai della Paganella in Trentino accolgono appassionati e curiosi per un’esperienza indimenticabile. Un’occasione unica per riscoprire la montagna come spazio di riflessione, incontro e ascolto. Preparati a vivere dieci giorni di emozioni, scoperta e connessione con la natura e te stesso…

Dal 5 al 14 settembre 2025, tra i boschi e i panorami mozzafiato di Fai della Paganella in Trentino, torna Orme – Festival dei Sentieri, l'evento che da otto anni invita a riscoprire la montagna come spazio di riflessione, incontro e ascolto. Dieci giorni in cui cammino, arte, cultura e natura si intrecciano in un'esperienza.

