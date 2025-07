Rhea Ripley | La mia schiena non si è mai ripresa da quello spot

la perseguita, lasciandole una ferita che ancora non si rimargina. La loro rivalità, intensa e passionale, si intreccia con un’amicizia sincera, dimostrando quanto il mondo del wrestling possa essere sia un campo di battaglia che un luogo di profonda complicità. Rhea Ripley, tra successi e sfide personali, continua a dimostrare che la forza più grande risiede nel superare se stessi.

Le grandi atlete Rhea Ripley e Raquel Rodriguez sono ottime amiche fuori dal quadrato ed acerrime nemiche nei programmi WWE, avendo una rivalità che ancora prosegue dal loro percorso ad NXT. Di recente, la Mami ha partecipato ad una puntata di " Insight with Chris Van Vliet "; in questa occasione, Rhea ha rivelato che a seguito di un incontro risalente all'inizio della sua carriera in WWE ha dovuto fare i conti con un infortunio che ancora oggi non riesce ad archiviare. La schiena che non è mai completamente guarita. Rhea ha detto: "Penso che tutto cominciò durante il match che disputai contro Raquel ad NXT, precisamente quando lei mi lanciò all'indietro sul tavolo di commento.