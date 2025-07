Il tennis non è mai stato così sexy | scatti bollenti a Saint Tropez

scelto di immergersi nella magia di Saint Tropez, tra outfit sensazionali e momenti indimenticabili. La sua estate è un mix di stile, relax e sensualità, che conquista occhi e cuori. E mentre il sole tramonta su questo scenario da sogno, non possiamo fare a meno di chiedere: quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura glamour?

In vacanza a Saint Tropez, la splendida tennista sta sfoggiando degli outfit mozzafiato che non lasciano alcuno spazio all’immaginazione. Yacht di lusso e aperitivi al tramonto, acque talmente cristalline da potercisi specchiare dentro e un sacco, ma veramente un sacco, di scatti sublimi da tramandare ai posteri. Sta procedendo così, decisamente a gonfie vele dunque, la vacanza di Monica Kilnarova, che per ritemprare il corpo e la mente ha scelto come destinazione la mai inflazionata Saint Tropez. (Instagram) – Ilveggente.it L’ex tennista professionista se la sta spassando in Costa Azzurra, come si evince chiaramente dalle numerosissime fotografie che ha postato nelle scorse ore sui social. 🔗 Leggi su Ilveggente.it