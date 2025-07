Sinner-Dimitrov 3-6 5-7 2-1 | stop al match il bulgaro si fa male al pettorale

La seconda settimana di Wimbledon si accende con un duello emozionante tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Dopo un inizio combattuto e uno spettacolare scivolone sull’erba, la partita si interrompe bruscamente a causa di un problema muscolare al pettorale per il bulgaro. Un incidente che potrebbe cambiare le sorti del match e dell’intera giornata di torneo. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa sfida incerta e ricca di suspense.

Seconda settimana del torneo di Wimbledon per Jannik Sinner, che prosegue il suo percorso allo Slam inglese affrontando Grigor Dimitrov. Il match ha avuto inizio con un primo game di grande lotta tra l'altoatesino e il bulgaro, con tanto di scivolata di Sinner sull'erba di Londra. Ma Grigor non trema e non molla un servizio .

