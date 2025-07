Da Firenze ad Alghero | c' è un nuovo volo diretto

da Firenze ad Alghero, un nuovo volo diretto. Firenze, 7 luglio 2025 – Prosegue l'espansione del network Volotea dall'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci: ha preso ufficialmente il via ieri il nuovo collegamento diretto con Alghero. La rotta è disponibile due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, offrendo ai viaggiatori toscani oltre 5.000 posti complessivi per raggiungere la splendida costa Nord-occidentale della Sardegna. "Questa nuova tratta conferma l'impegno di Volotea a facilitare le connessioni tra

Firenze, 7 luglio 2025 – Prosegue l'espansione del network Volotea dall'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci: ha preso ufficialmente il via ieri il nuovo collegamento diretto con Alghero. La rotta è disponibile due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, offrendo ai viaggiatori toscani oltre 5.000 posti complessivi per raggiungere la splendida costa Nord-occidentale della Sardegna. "Questa nuova tratta conferma l'impegno di Volotea a supportare la mobilità estiva dei passeggeri in partenza dalla Toscana, offrendo soluzioni comode e dirette per trascorrere le vacanze all'insegna del relax - si afferma da Toscana aeroporti -.

