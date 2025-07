Dal Pakistan a Bologna bocciato alla Maturità I compagni | ingiusto Ma era insufficiente

Dal Pakistan a Bologna, Nadir affronta il suo esame di maturità con determinazione e sogni nel cuore. Dopo anni di sacrifici e una lunga strada percorsa tra culture diverse, la sua prova doveva essere il coronamento di un percorso durato cinque anni. Tuttavia, il suo successo è stato messo in discussione, suscitando un acceso dibattito sulla giustizia e le sfide degli studenti internazionali. La storia di Nadir ci invita a riflettere su cosa significhi davvero merito e inclusione.

Bologna, 7 luglio 2025 – Una settimana fa, il primo luglio, Nadir (nome di fantasia) sostiene l’esame di Maturità. Tutta la classe si assiepa fuori dall’aula, tifa per lui, assieme ai docenti che lo hanno accompagnato in questi cinque anni. Da quando, nel 2020, arriva dal Pakistan e inizia a frequentare l’Istituto di istruzione superiore Belluzzi-Fioravanti. Due ore di viaggio, ogni mattina, per arrivare a lezione – e per essere ammesso all’esame finale –. L’ammissione arriva, ma il percorso si interrompe a pochi metri dal traguardo, perché Nadir, 20 anni, viene bocciato dopo aver sostenuto la prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal Pakistan a Bologna, bocciato alla Maturità. I compagni: ingiusto. “Ma era insufficiente”

