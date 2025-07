Wimbledon | Dimitrov si ritira Sinner va ai quarti

Jannik Sinner vola ai quarti di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov, mentre Sinner si prepara ad affrontare le sfide più grandi sui campi londinesi. Un risultato che sottolinea il suo talento e determinazione, portandolo un passo più vicino a conquistare il prestigioso titolo. Il giovane azzurro dimostra ancora una volta di essere tra i protagonisti assoluti del tennis internazionale, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurro n.1 al mondo ha superato il turno grazie al ritiro del suo avversario, Grigor Dimitrov, nel corso del terzo set, mentre era avanti 6-3, 7-5, 2-2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wimbledon: Dimitrov si ritira, Sinner va ai quarti

In questa notizia si parla di: wimbledon - dimitrov - sinner - quarti

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

#Wimbledon Si ferma la corsa di Lorenzo #Sonego. L'azzurro è stato eliminato agli ottavi di finale da Ben #Shelton che ha vinto in rimonta, dopo aver perso il primo set. Lo statunitense affronterà nei quarti il vincitore della sfida #Sinner-#Dimitrov ora in corso Vai su X

#Wimbledon Flavio #Cobolli va ai quarti! L'azzurro ha battuto il croato #Cilic in quattro set. Punteggio: 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Ora tocca a #Sonego (tra poco in campo contro Shelton) e #Sinner (più tardi contro Dimitrov) raggiungere lo stesso traguardo - facebook.com Vai su Facebook

Wimbledon, adesso in campo Sinner-Dimitrov: azzurro perde 1° set. Cobolli ok, Sonego ko; Dimitrov va avanti due set, ma si strappa sul più bello: Sinner ai quarti con Shelton; Wimbledon: in campo Sinner-Dimitrov 0-1 (3/6) 5-6 nel secondo, controbreak. Bulgaro avanti di un set LIVE.

Wimbledon: Dimitrov si ritira, Sinner va ai quarti. Problema fisico per il bulgaro nel terzo set - Rimonta dallo statunitense sull'azzurro che cede in 4 set- Segnala ansa.it

Wimbledon: Dimitrov si ritira in lacrime per un problema fisico, Sinner va ai quarti - Colpo di scena a Wimbledon: il match fra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov finisce prima del previsto. gazzettadiparma.it scrive