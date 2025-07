Napoli per Juanlu il Siviglia abbassa la cifra

Napoli e Siviglia sono ai dettagli per il trasferimento di Juanlu Sánchez, giovane talento classe 2003. Mentre il club azzurro si assicura anche Beukema dal Bologna, la trattativa per Juanlu si fa più concreta, soprattutto grazie all’accordo personale già raggiunto dal giocatore con il Napoli. La società di De Laurentiis sembra pronta a fare un passo decisivo: il sogno di vedere Juanlu in azzurro potrebbe realizzarsi molto presto, portando nuova linfa alla rosa partenopea.

Il Napoli ha chiuso con il Bologna l'acquisto di Beukema, anche se manca ancora l'ufficialità. La società di De Laurentiis, tuttavia, ha altre operazioni in ballo. Importanti novità giungono sulla trattativa tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sánchez, terzino classe 2003. Il giocatore ha già trovato un accordo personale con il club azzurro. Questo è un segnale evidente di quanto sia concreta la possibilità di vederlo presto a disposizione di Antonio Conte. Resta però da definire l'intesa tra i club. Il Siviglia ha abbassato le proprie richieste a 17 milioni di euro, segno di apertura alla cessione.

