Inter dalla strade del futsal alla regia nerazzurra | il mercato si sposta su Rios

Dalla passione del futsal alle luci della regia nerazzurra, il mercato si concentra su Rios, un talento che potrebbe rivoluzionare il centrocampo dell’Inter. La società nerazzurra lavora per rinnovare e ringiovanire la rosa, puntando su giovani promettenti e su giocatori di qualità utili al progetto. Tra le possibili novità, spicca un centrocampista brasiliano che potrebbe fare la differenza. La situazione interna, tra tensioni e strategie, rimane comunque sotto stretta osservazione, pronti a scrivere il prossimo capitolo.

L’Inter deve rinnovare e ringiovanire la rosa. Servono giocatori giovani ma anche aggiungere giocatori di qualità utili al progetto. C’è un centrocampista brasiliano che potrebbe interessare i nerazzurri. IDEA – L’Inter sembra essere uscita dalla tempesta venutasi a creare tra la società, Lautaro Martinez e Hakan Çalhano?lu. Rimane però di attualità l’interesse del Galatasaray sul turco ma senza una reale proposta sul piatto. I malumori e la delusione del giocatore post dichiarazioni rilasciate a seguito della partita persa contro il Fluminense, hanno messo in allerta la società. I nerazzurri quindi, sotto traccia si stanno muovendo a centrocampo per non rimanere sguarniti in caso di partenza del turco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, dalla strade del futsal alla regia nerazzurra: il mercato si sposta su Rios

In questa notizia si parla di: inter - strade - futsal - regia

Marcus Thuram fa shopping con la bici a noleggio: il video dell’attaccante dell’Inter per le strade di Milano - Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha colto l'occasione di un giorno di riposo per esplorare le strade di Milano in sella a una bicicletta a noleggio.

Cavani: “Napoli-Juve 2-0, uno dei ricordi più belli della mia carriera” In un’intervista rilasciata a DAZN, Edinson Cavani – oggi al Boca Juniors – è tornato a parlare con emozione del suo passato a Napoli. Tra i momenti indelebili, c’è una notte in particolare c - facebook.com Vai su Facebook