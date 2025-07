Wimbledon 2025 | Dimitrov si ritira per infortunio Sinner ai quarti

A Wimbledon 2025, Jannik Sinner si apre la strada ai quarti di finale grazie a un inaspettato ritiro di Dimitrov per infortunio. La partita, iniziata sotto cattivi auspici, si è trasformata in una grande opportunità per il talento italiano di avanzare nel prestigioso torneo. Un episodio che dimostra come, nel tennis, anche le circostanze più impreviste possano cambiare il destino. E la sua corsa continua...

Jannik Sinner non ha vinto: ma ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon grazie al ritiro del suo avversario Grigor Dimitrov, arresosi per infortunio. Una serata che era iniziata male e che poteva segnare la fine della sua corsa. Contro Grigor Dimitrov, uno dei giocatori più esperti e talentuosi in circolazione, l’altoatesino è entrato . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Wimbledon 2025: Dimitrov si ritira per infortunio, Sinner ai quarti

In questa notizia si parla di: dimitrov - wimbledon - infortunio - sinner

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

Dopo Cobolli anche Sinner raggiunge gli ottavi di finale di Wimbledon. Battuto Martinez, ora uno tra Dimitrov e Ofner Vai su Facebook

Dimitrov va avanti due set, ma si strappa sul più bello: Sinner ai quarti con Shelton; Wimbledon, l’infortunio di Dimitrov salva un Sinner sotto 2 set a zero; Sinner vince per il ritiro di Dimitrov al terzo set: il bulgaro saluta Wimbledon in lacrime per un problema al.

Dimitrov si ritira dopo un infortunio. Sinner ai quarti a Wimbledon - Jannik Sinner approda ai quarti a Wimbledon nonostante una brutta partita contro il bulgaro Grigor Dimitrov che era in vantaggio di sue set, 6- Riporta msn.com

Clamoroso a Wimbledon: Dimitrov infortunato e in lacrime, si ritira, Sinner ai quarti! - Il tennista bulgaro, in vantaggio nel match contro il numero 1 ATP, ha riportato un grave infortunio al pettorale che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca a Londra ... Secondo tuttosport.com