Perchè è stata interrotta la partita tra Sinner e Dimitrov | il punteggio al momento della sospensione

Il match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov è stato temporaneamente interrotto al termine del secondo set, con il punteggio di 2-0 in favore del bulgaro. Dopo un'ora e mezza di gioco, la sospensione è stata decisa per motivi di sicurezza, trasformando l'incontro in indoor. Il pubblico si chiede: quando riprenderà questa emozionante sfida?

Al termine del secondo set del quarto turno del tabellone di singolare maschile tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, con il bulgaro sul 2-0 dopo aver vinto i parziali, rispettivamente, con lo score di 6-3 e 7-5, il match, dopo un’ora e mezza di gioco, è stato sospeso per circa un quarto d’ora. Si è scelto di chiudere il tetto dell’impianto, nonostante ci fosse ancora la luce naturale, trasformando di fatto il match in un incontro indoor con la luce artificiale: Jannik Sinner è chiamato ad una grande rimonta, dovendo cercare di concretizzarla anche in un lasso di tempo relativamente breve. Per scongiurare una sospensione ed un rinvio a domani, infatti, l’azzurro ha ancora a disposizione poco più di due ore, nelle quali dovrà provare a vincere tre set: alla mezzanotte italiana, le 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perchè è stata interrotta la partita tra Sinner e Dimitrov: il punteggio al momento della sospensione

