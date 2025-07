Chiamalo se vuoi il culo di Sinner Dimitrov si ritira in vantaggio due set a zero

Chiamalo se vuoi il "culo di Sinner", ma più che fortuna, è talento e determinazione a fare la differenza. A Wimbledon, l’altoatesino ha dimostrato di avere un carattere d’acciaio, superando un momento drammatico e inaspettato. Dimitrov, in vantaggio due set a zero, si è fermato per un dolore al petto, lasciando il match aperto a un colpo di scena incredibile. La partita di Sinner si conclude così: con il cuore che vince sulla sfortuna.

Bisogna avere culo nella vita. E a Jannik Sinner possiamo dire che di certo non manca. L’altoatesino si è salvato a Wimbledon in un modo che non ha precedenti, almeno a memoria nostra. Dimitrov stava giocando una splendida partita ed era in vantaggio due set a zero. Due pari al terzo. A questo punto ha accusato un forte dolore al petto e non è riuscito ad andare avanti. Si è fermato per capire. Si è messo a piangere. Ha atteso due minuti e ha deciso di abbandonare. Sinner approda così ai quarti di finale dove affronterà Shelton. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chiamalo, se vuoi, il culo di Sinner. Dimitrov si ritira in vantaggio due set a zero

