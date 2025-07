Canoa velocità buone indicazioni per l’Italia agli Europei J U23 di Pitesti

Gli Europei J/U23 di canoa velocità a Pitesti hanno regalato all’Italia segnali promettenti e motivanti. Gli azzurrini, protagonisti nelle finali sui 500 e 200 metri, hanno conquistato ben 10 medaglie, rafforzando il loro cammino verso il successo. Con 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi, la nazionale si è piazzata al quarto posto nel medagliere, dimostrando di poter puntare ancora più in alto nei prossimi appuntamenti internazionali.

L’Italia può trarre buone indicazioni dagli Europei JU23 di canoa velocità, andati in scena a Pitesti, in Romania: gli azzurrini hanno fatto bene soprattutto nelle finali sulle distanze di 500 e 200 metri, nelle quali sono arrivate 10 medaglie, che si sono aggiunte all’unico podio conquistato sui 1000 metri. L’Italia ha chiuso la manifestazione con 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi, per un totale di 11 podi, ponendosi al 4° posto nel medagliere generale. Nella categoria Junior l’Italia è giunta 3a con 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo, mentre tra gli Under 23 è finita 4a con 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. Sugli scudi certamente Olympia Della Giustina, che ha dominato nella categoria Under 23 e si è messa al collo l’oro nel C1 sia sui 200 che sui 500 metri, centrando anche il bronzo con l’ammiraglia nella gara del C4 500 misto. 🔗 Leggi su Oasport.it