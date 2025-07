Mercato Juve aperto il casting per il difensore del futuro | ci sono due nuovi nomi oltre a Leoni e Balerdi Il profilo che vuole Tudor è chiaro

Il mercato della Juventus è in pieno fermento: aperto il casting per il difensore del futuro, con due nuovi nomi che si affiancano a Leoni e Balerdi. La strategia di Tudor è chiara e ambiziosa, puntando su profili giovani e di talento per rafforzare la linea arretrata. Il club non si ferma e continua a monitorare le opportunità, con l’obiettivo di sorprendere i tifosi con acquisti all’altezza delle aspettative.

Mercato Juve, aperto il casting per il difensore del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve non si ferma e continua a guardarsi intorno per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Jonathan David e le strategie già in corso per completare l’attacco, la dirigenza bianconera non ha abbassato la guardia sul mercato dei difensori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero sta seguendo con attenzione diversi nomi, tra cui Aymeric Laporte, Federico Pereira e Leonardo Balerdi. Mercato Juve, i bianconeri mettono nel mirino Laport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, aperto il casting per il difensore del futuro: ci sono due nuovi nomi oltre a Leoni e Balerdi. Il profilo che vuole Tudor è chiaro

