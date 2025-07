Roma femminile all’attacco piace Babajide | colpi per Rossettini

Rivisitare la rosa però diventa fondamentale per la Roma femminile, che punta a risorgere e riscrivere nuove pagine di successo. Il mercato estivo si apre con l'obiettivo di rafforzare la squadra, portando innesto di talento come Babajide, determinata a fare la differenza, e colpi di astuzia come Rossettini, pronto a rilanciare le ambizioni giallorosse. È il momento di ripartire, e il futuro dipenderà anche da ogni scelta strategica.

Prima squadra in fase di costruzione, un destino che spetta anche ad una Roma femminile chiamata ad un riscatto importante nella stagione che verrà. Dopo un biennio di successi prestigiosi, l’ultima annata ha disatteso le aspettative, e già la Serie A Women’s Cup, in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, potrà dare indicazioni preziose in vista del campionato sul nuovo corso condotto da Luca Rossettini. Rivisitare la rosa però è qualcosa di inevitabile, e servono colpi importanti per aiutare il nuovo mister: uno di questi potrebbe essere Rinsola Babajide. Come riportato da Il Romanista, la classe ’97 piace molto ad una Roma che fiuta il colpo a parametro zero, e non si tratterebbe di certo di una semplice gregaria: per lei esperienze importanti con Liverpool, Brighton e Tenerife, ben 10 gol e 5 assist nell’ultima stagione e rete, proprio nella giornata di ieri, con la sua Nigeria al debutto in Coppa d’Africa (con annessa esultanza in onore del defunto Diogo Jota). 🔗 Leggi su Sololaroma.it