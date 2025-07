Corriere dello Sport – Napoli sistemati gli ultimi dettagli per Lang | le cifre dell’accordo

Il calciomercato del Napoli raggiunge un’altra svolta decisiva: tutte le trattative hanno finalmente trovato il loro epilogo, con l’arrivo di Noa Lang. Dopo settimane di attese e negoziati serrati, i dettagli finali sono stati sistemati, portando a compimento un colpo che promette di rivoluzionare la rosa partenopea. Ora, tutto è pronto: il talento olandese si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo in Campania, sotto la guida di Antonio Conte.

Mancavano solamente i dettagli, che però nel calciomercato sono tutt'altro che qualcosa di trascurabile, ma ora è definitivamente fatta per l'arrivo di Noa Lang a Napoli. Il 26enne esterno sinistro olandese era già al lavoro da qualche giorno a Marbella per farsi trovare pronto dal suo nuovo tecnico Antonio Conte e ora può esultare visto l'accordo trovato tra i campioni d'Italia e il Psv Eindhoven. Le cifre ufficiali dell'affare. L'intesa era già stata trovata da tempo con gli olandesi, ma come sempre il presidente De Laurentiis è stato attento a tutti i dettagli.

