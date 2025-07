dazi nuova proroga usa von der leyen sente trump ma ancora nessun accordo

Dazi Usa-Ue, il muro dell'incertezza si fa più sottile con la nuova proroga di Trump, che sposta la scadenza al primo agosto. Mentre i colloqui tra Bruxelles e Washington si intensificano, cresce la speranza di un accordo imminente. La telefonata tra von der Leyen e Trump ha segnato un passo importante, ma ancora non si intravede una soluzione definitiva. La partita dei dazi continua a tenere banco, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Più tempo per i negoziati Ue-Usa sui dazi. Il presidente americano, Donald Trump, ha infatti deciso di estendere dal 9 luglio al 1 agosto la scadenza per l'entrata in vigore dei dazi, come annunciato dalla portavoce della Casa Bianca. Intanto i colloqui tra le due sponde dell'Atlantico sono arrivati ai massimi livelli. Domenica c'è stata una telefonata tra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e Trump. "C'è stato un proficuo scambio di opinioni e la presidente continua a essere in contatto con i leader dell'Ue", riferisce un portavoce dell'Esecutivo Ue. Segno che fa girare la ruota più verso un accordo, anche se, dopo l'indurimento della sua posizione da parte di Washington, negli ambienti brusselesi era apparso lo spettro del 'no deal'. 🔗 Leggi su Iltempo.it