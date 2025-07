Traffico Firenze | tratto A1 gratis ai pendolari Governo boccia emendamento Pd

Il traffico a Firenze si fa sentire: il tratto A1 tra Firenze Nord e Sud, un'arteria cruciale per pendolari e residenti, potrebbe essere stato un passo avanti verso una viabilità più sostenibile e conveniente. Tuttavia, il recente bocciamento dell'emendamento del PD, che prevedeva la gratuità per i residenti dell’area metropolitana, rappresenta un'occasione persa per migliorare la mobilità locale. La domanda ora è: quali soluzioni si prospettano per i pendolari fiorentini?

"È stato bocciato l'emendamento del Pd che prevedeva la gratuità del tratto autostradale tra Firenze Nord-Firenze Sud per i residenti dell'area metropolitana fiorentina. Scelta sbagliata, è un'occasione persa. Speravamo, viste le disponibilità anche di alcuni esponenti toscani di Forza Italia, in un esito diverso" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Traffico Firenze: tratto A1 gratis ai pendolari. Governo boccia emendamento Pd

Firenze, Luca Casadei in scena con lo spettacolo tratto dal podcast One More time - Firenze, 22 maggio 2025 – Luca Casadei, autore del podcast “One More Time”, porta in scena uno spettacolo ispirato alle sue riflessioni.

Dl Infrastrutture, la Toscana alza la voce: Lotto zero ed Alta velocità, è il momento di intervenire; Traffico Firenze: tratto A1 gratis ai pendolari. Governo boccia emendamento Pd; Traffico Firenze: emendamento Pd per tratto A1 gratis ai pendolari. Stella (Fi): E' una mia proposta.

Firenze, un’altra mattina da incubo tra traffico, code e cantieri. “Un’ora e mezza da Novoli a Gavinana in bus” - La chiusura della Bolognese, i lavori all’Indiano, i cantieri della tramvia: muoversi in città sta diventando impossibile. Si legge su msn.com

Traffico Firenze, Funaro: chiediamo pazienza, cantieri non rinviabili - Interventi “non rinviabili” sia per i tempi stretti Pnrr sia per motivi di sicurezza, per i quali “chiediamo pazienza”. Secondo msn.com