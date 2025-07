Portafogli anonimi e zero controlli | così Tether è diventata la criptovaluta più amata dalle reti criminali

Negli ultimi anni, Tether si è affermata come la stablecoin più popolare, ma dietro questa crescente diffusione si nasconde un lato oscuro: portafogli anonimi e zero controlli favoriscono attività illecite, trasformando questa criptovaluta in una vera e propria «banca clandestina». Un'indagine dell'Economist 1843 solleva dubbi sulle sue implicazioni globali, gettando luce sui rischi che si celano dietro questa rivoluzionaria innovazione finanziaria. A scoperchiare il nostro approfondimento...

Altro che criptovaluta, Tether è una vera e propria «banca clandestina» di cui si avvalgono hacker e riciclatori di denaro professionisti di tutto il mondo, che agiscano per conto proprio, di organizzazioni terroristiche o perfino di Stati. Lo denuncia il magazine dell’ Economist 1843 in una lunga inchiesta dedicata alla stablecoin lanciata dalla società guidata da due imprenditori italiani, Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini. A scoperchiare il pentolone sui traffici con Tether è stata in particolare un’indagine della polizia britannica partita da un banale controllo auto: Fawad Saiedi fu arrestato con le mani letteralmente nel sacco, aveva con sé 250mila sterline in contanti. 🔗 Leggi su Open.online

