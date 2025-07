Un Posto al Sole anticipazioni 8 luglio | Viola preoccupata per Eugenio

Preparati a scoprire cosa ci riserva il prossimo episodio di Un Posto al Sole in onda il 8 luglio. Tra drammi familiari, alleanze sorprendenti e preoccupazioni inaspettate, i personaggi del Rione partenopeo si troveranno ancora una volta al centro di tensioni e colpi di scena. Vi aspettiamo domani alle 20.50 su Rai 3 per vivere insieme un’altra emozionante puntata, dove ogni segreto potrebbe cambiare le sorti di tutti.

Scopriamo cosa succederĂ nel prossimo episodio della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con la soap Un Posto al Sole, la piĂą longeva della nostra tv. Mentre Marina e Roberto cercano di far fronte a Gennaro Gagliotti, in radio anche Michele ed Elena si alleano contro di lui. Ecco cosa succederĂ nell' episodio di martedì 8 luglio. Negli episodi precedenti Grazie al voto di Chiara Petrone, si è verificato proprio quello che Roberto e Marina temevano: Gennaro Gagliotti è diventato amministratore delegato dei Cantieri. Nel frattempo Michele ha continuato ad indagare su Assane, prima con l'aiuto di Agata poi senza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 8 luglio: Viola preoccupata per Eugenio

