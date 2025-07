Milan che entusiasmo! Le urla dei tifosi al primo giorno di raduno E Allegri se la ride

L’energia di Milanello si fa sentire: tra urla di entusiasmo dei tifosi e il sorriso di Allegri, si respira già la passione che alimenta il cuore rossonero. Circa duemila supporter hanno assistito al primo allenamento aperto della nuova stagione, pronti a vivere ogni momento di questa avventura insieme. La magia del calcio è tornata: il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo da protagonista.

Circa duemila tifosi hanno assistito a Milanello al primo allenamento aperto a pubblico della nuova stagione rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, che entusiasmo! Le urla dei tifosi al primo giorno di raduno. E Allegri se la ride...

In questa notizia si parla di: tifosi - primo - milan - entusiasmo

Van Aarle Juventus, il primo messaggio in bianconero gasa i tifosi: «La fortuna di firmare per il più grande club d’Italia» – FOTO - Van Aarle, nuovo acquisto della Juventus Next Gen, ha condiviso il suo entusiasmo per l'arrivo in bianconero attraverso un post sui social.

? #Milan, inizia ufficialmente l'#Allegri bis: nel primo allenamento a Milanello, i tifosi accolgono il mister con uno striscione speciale: “Bentornato Max” accompagnato da cuori rossoneri. Grande entusiasmo per il ritorno del tecnico livornese! Vai su X

Le prime immagini di Ricci con la maglia del Milan: indosserà la maglia numero 4 ?4 Ieri è stato il Ricci-day, la giornata del primo acquisto rossonero di questa sessione di mercato. Già dall’arrivo in sede - elegantissimo in giacca e cravatta, particolare - facebook.com Vai su Facebook

Milan, che entusiasmo! Le urla dei tifosi al primo giorno di raduno. E Allegri se la ride...; Milan, primo bagno di folla per Ricci: “Subito entusiasmo tra i tifosi”; LIVE MN - Allegri: Sono entusiasta. Per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico, con....

Milan, via all'era Allegri con il primo allenamento: fischi per Furlani e Scaroni, assenti Maignan ed Emerson, salta il Trofeo Berlusconi - Prima giornata di raduno per la stagione 2025/26 tra circa 2000 tifosi. Riporta calciomercato.com

Champions, Vlahovic e come riconquistare i tifosi: il primo giorno di Allegri al Milan - Il tecnico rossonero ha delineato l'obiettivo della prossima stagione: "Bisogna tornare in Champions". Secondo msn.com