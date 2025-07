Kolo Muani Juve Comolli insiste per tenerlo a Torino! Dalle concorrenti alla richiesta del PSG | svelato il piano per vederlo ancora in bianconero Ultime

La Juventus si prepara a blindare Kolo Muani, con Comolli che insiste per mantenerlo a Torino nonostante le avances del PSG. L’attaccante francese rappresenta un tassello chiave nel progetto bianconero e le ultime indiscrezioni svelano il piano strategico dei dirigenti per respingere le offerte concorrenti. La sfida tra mercato e volontà del giocatore si infiamma: ecco cosa c’è da sapere su questa entusiasmante trattativa che potrebbe scrivere un nuovo capitolo in casa Juventus.

Kolo Muani Juve, Comolli insiste per tenerlo a Torino: tutto quello che c’è da sapere sull’attaccante. Sportmediaset ha recentemente fornito aggiornamenti importanti sulla trattativa tra il calciomercato Juventus e il Paris Saint-Germain per l’attaccante francese Kolo Muani. La Juve sta intensificando il suo interesse per il giocatore, con l’obiettivo di aggiungere un altro attaccante di valore al reparto offensivo di Igor Tudor. La trattativa continua ad evolversi, ma ci sono ancora alcuni ostacoli da superare, soprattutto per quanto riguarda la posizione del PSG, che avrebbe preferito monetizzare subito la cessione del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com