Pasotto su Ibrahimovic | Era il frontman del Milan Ora con Tare e Allegri …

Marco Pasotto svela il nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: non più solo simbolo mediatico, ma una figura strategica e influente come consulente per proprietà e mercato. Un cambiamento che sottolinea come il campione svedese abbia evoluto il suo contributo, diventando un elemento chiave dietro le quinte, pronto a guidare il club verso nuovi traguardi con esperienza e saggezza.

Marco Pasotto chiarisce il ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: non più frontman mediatico, ma consulente chiave per proprietà e mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pasotto su Ibrahimovic: “Era il frontman del Milan. Ora con Tare e Allegri …”

In questa notizia si parla di: pasotto - ibrahimovic - frontman - milan

Pasotto: "C'è stato un momento in cui Ibra è stato il frontman del Milan. Una sovraesposizione che, tra l'altro, non riscuoteva grande entusiasmo nella proprietà" Vai su X

Il Milan attuale ha tanti problemi, viene da una stagione dannatamente negativa e le critiche sono giuste e sacrosante, soprattutto se vengono fatte con equilibrio e in maniera costruttiva. Poi però, spesso ci si imbatte in artic - facebook.com Vai su Facebook

Pasotto: C'è stato un momento in cui Ibra è stato il frontman del Milan. Una sovraesposizione...; IL PIEDE DI DIO; Tempi duri al Milan, stadio vuoto e rischio record negativo.

Pasotto: "C'è stato un momento in cui Ibra è stato il frontman del Milan. Una sovraesposizione che, tra l'altro, non riscuoteva grande entusiasmo nella proprietà" - Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan: "Questa estate per lui significa l'ingresso in una dimensione ancora ... milannews.it scrive

Ibrahimovic: "Tonali è pronto per la Premier" | Gazzetta.it - età scossa dai fremiti che non riesce a calmarsi dopo aver abbracciato Zlatan Ibrahimovic. Segnala gazzetta.it