Calciomercato Inter se Dumfries parte serve il sostituto C’è Dodò in cima alla lista dei nerazzurri Lontano il suo rinnovo!

Il calciomercato dell'Inter si accende: con Dumfries in bilico, i nerazzurri cercano un degno sostituto. In cima alla lista c'è Dodò, il terzino destro della Fiorentina, apprezzato per la sua grande stagione e ora nel mirino di molti club italiani e stranieri. Ma il suo futuro è ancora incerto: il rinnovo con i Viola pare sempre più lontano. La finestra di mercato promette colpi di scena...

. Il mercato si infiamma intorno a Dodò, terzino destro della Fiorentina, che ha disputato un’ottima stagione, attirando l’attenzione di molte squadre sia in Serie A che all’estero. Il futuro del brasiliano sembra sempre più lontano da Firenze, con la difficile trattativa per il rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2027. La Fiorentina sta cercando di trovare un accordo con il giocatore, ma la distanza tra le parti potrebbe portare a una cessione, con la squadra viola che chiede almeno 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, se Dumfries parte serve il sostituto. C’è Dodò in cima alla lista dei nerazzurri. Lontano il suo rinnovo!

