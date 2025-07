Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna | è lei la misteriosa fidanzata?

Stefano De Martino, l’icona del momento, cattura l’attenzione tra flirt e sorprese. Recentemente avvistato in Sardegna con una misteriosa compagna, il gossip si infiamma, alimentando curiosità e speculazioni. Mentre si susseguono le voci su un possibile ruolo a Sanremo 2026, il suo fascino continua a conquistare i cuori degli italiani. L’estate di Stefano promette ancora molto, tra segreti svelati e nuove avventure…

Stefano De Martino è senza dubbio l’uomo del momento e ogni sua apparizione scatena subito il gossip. L’ultima segnalazione lo vede atterrato a Olbia in compagnia di una ragazza misteriosa dai capelli biondi. Contemporaneamente, si fa sempre più concreta l’ipotesi che possa affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026, dando il via a una nuova era della kermesse più amata dagli italiani. L’estate di Stefano De Martino tra flirt, smentite e paparazzi. Da quando ha salutato la stagione di Affari Tuoi con ascolti da record, Stefano De Martino è stato visto in compagnia di diverse donne. I paparazzi lo inseguono ovunque, ma i nomi certi restano pochi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

